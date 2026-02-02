In migliaia bloccano la Galleria Vittorio Emanuele II per Mohamed Ramadan | il video

In migliaia di persone si sono radunate questa mattina in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano per vedere Mohamed Ramadan. L’attore e cantante egiziano, molto famoso per le sue canzoni e i film, ha attirato una folla enorme. La piazza è rimasta bloccata per diverse ore mentre i fan si accalcavano per scattare foto e ascoltare le sue parole. La situazione è rimasta sotto controllo, ma la confusione è stata tanta.

L'attore e cantante egiziano si è scusato con Luis Vuitton per il disagio. L'artista ha raggiunto i fan anche a Pioltello L'artista ha fatto visita allo store Luis Vuitton in pieno centro mentre fuori dalla boutique erano accalcati migliaia di ragazzi che hanno intasato la galleria. Mohamed Ramadan, successivamente, ha pubblicato un video sui social scusandosi con il negozio di lusso per il caso generato dai fan. In serata l'artista ha raggiunto Pioltello dove lo aspettavano i fan. Si è posizionato in piedi sulla propria auto e ha parlato con i fan.

