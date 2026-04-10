Oggi si disputa la partita tra Fonseca e Zverev nell'ambito dell'ATP Montecarlo 2026. La sfida si svolge sui campi del torneo, che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione tennistica. L'incontro sarà visibile in diretta streaming e in televisione, con orario e programma disponibili sui canali ufficiali dell'evento. Fonseca affronta questa tappa come parte del suo percorso nel circuito maggiore, ancora in fase di crescita.

Continua lo stato di apprendistato di Joao Fonseca sul circuito maggiore, almeno a livello di tornei di fascia più elevata possibile. Il brasiliano apre il programma sul Centrale del Masters 1000 di Montecarlo nella giornata dei quarti di finale, e dall’altra parte della rete si trova di fronte Alexander Zverev. Il tedesco, numero 3 del mondo, fino ad ora ha avuto un percorso non semplice, perché è stato a un passo dal perdere contro il cileno Cristian Garin all’esordio e poi ha avuto un secondo set non facile contro il belga Zizou Bergs. Fonseca, che ha iniziato dal primo turno, ha eliminato prima il canadese Gabriel Diallo, poi in lotta il francese Arthur Rinderknech e infine, nella miglior partita fin qui giocata, Matteo Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fonseca-Zverev oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

Berrettini-Fonseca oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingMatteo Berrettini contro Joao Fonseca, 10 anni di differenza e una Montecarlo pronta a vedere quello che è il secondo capitolo di un confronto...

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ATP Montecarlo, il programma di venerdì 10 aprile: Zverev-Fonseca alle 11:00, a seguire Sinner x.com

Fatica ma vince. Jannik Sinner ha sconfitto in tre set il tennista ceco Machac e domani affronterà nei quarti del torneo mille di Montecarlo il canadese Auger-Aliassime. E' il secondo match in programma domani (intorno alle 12.30), dopo Zverev-Fonseca #tenni - facebook.com facebook