Sinner-Humbert oggi ATP Montecarlo 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa l'incontro tra Jannik Sinner e Ugo Humbert nel secondo turno del torneo ATP di Montecarlo 2026. Dopo aver partecipato con successo al doppio, il tennista italiano affronta ora la sua prima partita in singolare nel torneo. L'incontro si svolge in una fase avanzata della competizione, con la partita che sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming.

Dopo il felice esordio in doppio nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, l’azzurro Jannik Sinner scende in campo anche in singolare, e lo fa direttamente nel match del secondo turno, che opporrà il numero due del mondo al francese Ugo Humbert. Il match del secondo turno che vedrà protagonista il tennista azzurro ed il transalpino, infatti, sarà il secondo del programma di oggi, martedì 7 aprile, sul Court Rainier III, e si giocherà al termine di Berrettini-Bautista Agut: Sinner ed Humbert sono in parità nei due precedenti, anche se l’ultimo risale al 2021. La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner nel secondo turno dell’ ATP Masters... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, streaming, partita precedenteIl percorso di Jannik Sinner nell’ATP 1000 di Montecarlo partirà domani, martedì 7 aprile, sul Court Rainier III.

Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, dove vederla in tv e streaming, partita precedenteIl percorso di Jannik Sinner nell’ATP 1000 di Montecarlo partirà domani, martedì 7 aprile, sul Court Rainier III.

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**TENNIS E BIORITMI - ANNO II #25** ***MONTE CARLO MASTERS - 4-12 Aprile 2026*** ***7 Aprile 2026 - Ore 12:30*** *R2 - Jannik Sinner vs Ugo Humbert* Fra Sinner e Humbert, prima di questo incontro a Monte Carlo, ci sono stati due precedenti piuttost - facebook.com facebook

ULTIM'ORA TENNIS ATP Monte-Carlo, domani #Sinner-Humbert 2° match dalle 11.00 Apre Berrettini-Bautista, alle 11.00 anche Darderi-Hurkacz #SkySport #SkyTennis x.com