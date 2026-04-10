Sinner-Auger Aliassime oggi all’Atp Montecarlo 2026 | orario precedenti e dove vederlo

Oggi all’Atp di Montecarlo si disputa il match di quarti di finale tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Il confronto tra i due tennisti si svolge sulla terra battuta, con orario ancora da definire. I precedenti tra i due atleti sono limitati, e la partita sarà trasmessa in diretta streaming e su alcuni canali televisivi dedicati al tennis.

Jannik Sinner torna in campo oggi 10 aprile all’ Atp Montecarlo 2026, per il match dei quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Una sfida difficile contro l’attuale numero 7 del mondo dopo la complicata vittoria di ieri contro il ceco Machac, arrivata in tre set dopo un preoccupante calo fisico nel secondo set, il primo perso dall’azzurro dopo 37 vinti di seguito. ANOTHER run keeps rising?? @janniksin extends his Masters 1000 winning streak to 19? quarter-finals! @ROLEXMCMASTERS #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.comVf6UZUbh0a — ATP Tour (@atptour) April 9, 2026 Auger-Aliassime ha dovuto superare una prova impegnativa negli ottavi di finale contro Casper Ruud. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner-Auger Aliassime oggi all’Atp Montecarlo 2026: orario, precedenti e dove vederlo Dove vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingVenerdì 10 aprile Jannik Sinner sarà nuovamente sul Campo Ranieri III per affrontare i quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sinner-Auger Aliassime oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingIl match dei quarti di finale che vedrà protagonista il tennista azzurro ed il canadese, infatti, sarà il secondo del programma di oggi, venerdì 10... Temi più discussi: Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Auger Aliassime LIVE alle 13 su Sky; Atp Montecarlo, tra Sinner e la semifinale c'è Auger-Aliassime (che l'ha già battuto) | Orario e dove vederla in tv e streaming; Sinner-Auger-Aliassime, vale un posto in semifinale: quando e dove vederla. Quando gioca Sinner contro Auger-Aliassime a Monte Carlo, data e orario dei quarti di finaleSinner-Auger-Aliassime nei quarti di finale a Monte Carlo: orario, dove vederla in TV e l'analisi dei precedenti tra il tennista italiano e quello canadese ... fanpage.it Sinner-Auger Aliassime, quarti di finale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tvContinua la corsa di Jannik nel torneo del Principato: successo in tre set per battere agli ottavi il ceco Tomas Machac ... corrieredellosport.it Montecarlo, oggi Sinner-Auger Aliassime ai quarti: orario, precedenti e dove vedere il match x.com Si ferma la striscia di set consecutivi, ma non il suo cammino Sinner supera Machac al terzo e conquista un posto nei quarti di finale finale contro Auger-Aliassime @bmwitalia - facebook.com facebook