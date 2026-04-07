Sinner-Humbert oggi all’Atp Montecarlo 2026 | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, martedì 7 aprile, si disputa all’Atp Montecarlo 2026 il match tra Jannik Sinner e Hugo Humbert, attualmente al numero 34 del ranking mondiale. La partita rappresenta uno degli incontri in programma durante la manifestazione e sarà possibile seguirla in diretta televisiva. Sinner e Humbert si sono affrontati in precedenti incontri, anche in tornei ufficiali, con risultati che testimoniano una sfida equilibrata.

Oggi martedì 7 aprile, Jannik Sinner scende in campo all’Atp Montecarlo 2026 contro il francese Hugo Humbert, numero 34 del ranking mondiale. E’ l’esordio nel singolare per il tennista italiano, dopo il debutto vincente nel doppio insieme a Zizou Bergs. Jannik è atteso sul campo centrale per il secondo match di giornata, visto che in precedenza toccherà a Matteo Berrettini affrontare lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Quello tra Sinner e Humbert è appena il terzo confronto in carriera tra i due, con una vittoria a testa nei 2 precedenti. Stars aligning?? @carlosalcaraz @janniksin #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com5z7j5HYcx6 — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 6, 2026 A caccia del N. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner-Humbert, oggi all’Atp Montecarlo 2026: orario, precedenti e dove vederla in tv Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, dove vederla in tv e streaming, partita precedenteIl percorso di Jannik Sinner nell’ATP 1000 di Montecarlo partirà domani, martedì 7 aprile, sul Court Rainier III. Berrettini-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, dove vederla in tv e streamingSarà una mattinata all’insegna del tricolore quella che andrà in scena domani sul Court Ranier III. Temi più discussi: Sinner sfida Humbert: sai che è la 'sfida del cuore' di Dembélé?; Sinner, il primo avversario a Montecarlo sarà Humbert: precedenti e quando si gioca; Sinner oggi debutta a Montecarlo, sfida con Humbert: orario e come vedere match in tv; Sinner debutta nel Principato con Humbert: quando e dove vederla. Dove vedere Sinner oggi all'ATP Montecarlo 2026 in streaming, la stagione della terra rossa riparte da quiJannik Sinner esordisce in singolo a Montecarlo contro Ugo Humbert. Ecco come seguire in diretta questo (e tutti gli altri) match ... gqitalia.it Atp Montecarlo, attesa per Sinner: oggi sfida Humbert, gli italiani in campoMa non ci sono solo loro due: Lorenzo Musetti esordirà con il padrone di casa Valentin Vacherot, mentre in campo - nelle ultime sfide del primo turno - scenderanno anche Matteo Berrettini contro lo ... rainews.it Monte Carlo Masters: oggi Sinner sfida Humbert. Orario e dove vederlo Il Monte Carlo Masters 1000 entra subito nel vivo e regala una giornata ad altissima intensità sui campi in terra battuta del Monte Carlo Country Club. Il torneo mette già sotto i riflettori i gra - facebook.com facebook Sinner oggi debutta a Montecarlo, sfida con Humbert: orario e come vedere match in tv x.com