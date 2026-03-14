Sinner-Zverev in diretta LIVE in campo alle 21 | 30 a Indian Wells | in palio c'è la finale
Alle 21:30 a Indian Wells si gioca il match tra Sinner e Zverev, valido per la semifinale o la finale dell’Indian Wells Open 2026. Jannik Sinner, attualmente secondo nel ranking mondiale, affronta Zverev in un incontro che può decidere la conquista del primo titolo nel Master 1000 californiano. La partita si svolge in diretta, con entrambe le forze pronte a contendersi il trofeo.
Sinner sfida Zverev nella semifinalenella finale di Indian Wells Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel Master 1000 californiano. Il risultato in diretta e gli aggiornamenti live. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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