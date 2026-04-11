Atp Montecarlo Sinner in finale | Zverev battuto in due set

Jannik Sinner si è qualificato per la finale dell'ATP di Montecarlo dopo aver sconfitto Alexander Zverev ai quarti di finale. La partita si è conclusa in due set, portando l'italiano tra i migliori del torneo. L'incontro si è svolto il 11 aprile 2026 sulla terra battuta del torneo monacense. Ora, Sinner si prepara a disputare la finale, che si svolgerà nei prossimi giorni.

Montecarlo, 11 aprile 2026 – È in finale Jannik Sinner dopo aver battuto Alexander Zverev ai quarti dell’Atp di Montecarlo. Il campione altoatesino si impone in 1 ora e 22 minuti sul tedesco, numero 3 del mondo, con il punteggio di 6-1 6-4. In finale, dove potrà riconquistare la vetta della classifica Atp, affronterà il vincente dell'altra semifinale tra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot. Sinner potrebbe tornare numero 1 nel ranking mondiale anche se Alcaraz verrà sconfitto da Vacherot. Il 24enne si guadagna la finale al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" della stagione, il primo sul "rosso", dotato di un montepremi totale pari a 6.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atp Montecarlo, Sinner in finale: Zverev battuto in due set Sinner vola per la prima volta in finale a Montecarlo. Battuto Zverev in due setJannik Sinner giocherà per la prima volta la finale a Montecarlo: battuto in semifinale il n. Leggi anche: Indian Wells, Sinner in finale: Zverev battuto in due set Jannik Sinner vs Alexander Zverev Nitto ATP Finals 2025 Clash!