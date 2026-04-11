Sinner vola per la prima volta in finale a Montecarlo Battuto Zverev in due set

Jannik Sinner si qualifica per la prima volta in finale a Montecarlo, dopo aver battuto in semifinale il numero tre del mondo Sascha Zverev con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e 20 minuti. La partita si è svolta sulla terra rossa del torneo e ha visto il giocatore italiano prevalere nel secondo set dopo aver vinto il primo con un ampio margine.

MONTECARLO – Jannik Sinner giocherà per la prima volta la finale a Montecarlo: battuto in semifinale il n.3 del mondo Sascha Zverev con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e 20'. Quarta finale 1000 consecutiva, dove incrocerà uno tra Alcaraz e Vacherot. Partita quasi perfetta per Jannik, che ha concesso appena 7 punti al rivale nei propri turni di battuta. Come detto si tratta della prima finale sulla terra rossa del Principato per il 24enne di Sesto Pusteria, che aveva perso le due semifinali precedenti nel 2023 (contro Rune) e nel 2024 (contro Tsitsipas). Sinner diventa il decimo italiano a conquistare la finale del Torneo Atp di Montecarlo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sinner vola per la prima volta in finale a Montecarlo. Battuto Zverev in due set Sinner in semifinale a Montecarlo: battuto in due set Auger-Aliassime. Ora la sfida con ZverevMONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Jannik Sinner è in semifinale a Montecarlo: ha liquidato in due set il canadese Auger-Aliassime. Leggi anche: Indian Wells, Sinner in finale: Zverev battuto in due set