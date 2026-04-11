Jannik Sinner ha vinto la semifinale al «Rolex Montecarlo Masters», torneo del circuito ATP 1000 che si disputa sulla terra rossa e con un montepremi di 6 milioni di euro. In finale affronterà il tennista che ha battuto in semifinale, determinando anche la disputa del trono ATP. La partita tra Sinner e Zverev si è conclusa con la vittoria dell’italiano.

Jannik Sinner è in finale al «Rolex Montecarlo Masters», terzo «1000» della stagione, il primo sul «rosso», dotato di un montepremi totale pari a 6.309.095 euro. L’altoatesino ha avuto la meglio sul tedesco Alexander Zverev in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 dopo 1h22' di gioco. Si tratta della prima finale sulla terra rossa del Principato per il 24enne di Sesto Pusteria, che aveva perso le due semifinali precedenti nel 2023 (contro Rune) e nel 2024 (contro Tsitsipas). Sinner sfiderà Carlos Alcaraz che ha battuto 6-4 6-4 Valentin Vacherot. Nella partita di domani, oltre al titolo del torneo, chi vincerà si assicurerà la vetta della classifica Atp.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sinner show a Montecarlo: batte Zverev e in finale contro Alcaraz si gioca anche il trono ATP

Montecarlo, Sinner domina Zverev e trova Alcaraz in finale: in palio la vetta della classifica Atp. Quando si gioca e dove vederla (anche in chiaro)Jannik Sinner supera Alexander Zverev e vola in finale al Master 1000 di Montecarlo, dove incontrerà lo spagnolo Carlos Alcaraz.

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