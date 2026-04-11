Montecarlo Sinner domina Zverev e trova Alcaraz in finale | in palio la vetta della classifica Atp Quando si gioca e dove vederla anche in chiaro

Nel torneo di Montecarlo, Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev e si è qualificato per la finale. L'incontro ha visto il talento italiano prevalere sul tedesco, portandolo a sfidare in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz. La partita si svolgerà nelle prossime ore e sarà visibile anche in diretta su canali accessibili senza abbonamento. In palio c’è la posizione più alta nella classifica Atp.

Jannik Sinner supera Alexander Zverev e vola in finale al Master 1000 di Montecarlo, dove incontrerà lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’altoatesino ha avuto la meglio contro il tedesco, imponendosi in due set: il primo dominato con il punteggio di 6-1, il secondo più combattuto e chiuso con il punteggio di 6-4. Prima di incontrare Zverev in semifinale, Sinner ha battuto il canadese Félix Auger-Aliassime ai quarti e il ceco Tomas Machac agli ottavi. La prima volta in finale a Montecarlo. Per Sinner si tratta della prima volta in assoluto che arriva in finale a Montecarlo. Con la vittoria su Zverev, inoltre, l’altoatesino diventa il terzo tennista della storia – dopo Roger Federer e Novak Djokovic – arealizzare il Sunshine Double (ossia a vincere a Miami e Indian Wells) e andare anche in finale a Montecarlo nella stessa stagione.🔗 Leggi su Open.online Sinner quando gioca a Montecarlo? La finale con Alcaraz: orario, dove vederla (in chiaro)Jannik Sinner in versione deluxe, travolge Zverev in due set (6-1, 6-4) in un'ora e 22 minuti e fa sembrare tutto estremamente facile contro il... Sinner quando gioca a Montecarlo? La finale con Alcaraz o Vacherot: orario, dove vederla (in chiaro)Jannik Sinner in versione deluxe, travolge Zverev in due set (6-1, 6-4) in un'ora e 22 minuti e fa sembrare tutto estremamente facile contro il...