A Montecarlo, nel torneo ATP, Jannik Sinner ha vinto la semifinale contro il tedesco, numero tre del mondo, in un incontro durato un'ora e ventidue minuti. Con questa vittoria, il giocatore italiano si è qualificato per la finale, aprendo la possibilità di un incontro con il favorito del torneo. La semifinale si è conclusa con un risultato netto e senza grandi esitazioni.

Uno schiacciasassi all'italiana. Al torneo Atp di Montecarlo, Jannik Sinner ha travolto in semifinale il tedesco e numero 3 del mondo Sascha Zverev in un match durato appena 1 ora e 22 minuti. Il risultato di 6-1 6-4 lascia poco spazio all'interpretazione e strappa all'altoatesino il biglietto per la finale di domenica. Con questa vittoria, Jan diventa il decimo italiano a conquistare la finale del primo Master 1000 su terra rossa della stagione, a cui lo scorso anno aveva dovuto rinunciare per via della sospensione dal circuito. Sul centrale, Sinner affronterà il vincente fra lo spagnolo e numero 1 al mondo Carlitos Alcaraz e il monegasco Valentin Vacherot che alle 15:30 entreranno in campo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Montecarlo, Sinner batte Zverev e vola in finale. Possibile scontro con Alcaraz

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