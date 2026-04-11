Sinner quando gioca a Montecarlo? La finale con Alcaraz | orario dove vederla in chiaro

Jannik Sinner scenderà in campo a Montecarlo per la finale contro Alcaraz. L'incontro è programmato e sarà possibile seguirlo in chiaro, con orario ancora da definire. Nel torneo, Sinner ha dimostrato una grande prestazione, battendo Zverev in due set con il punteggio di 6-1, 6-4, in un incontro durato un'ora e 22 minuti.

Jannik Sinner in versione deluxe, travolge Zverev in due set (6-1, 6-4) in un'ora e 22 minuti e fa sembrare tutto estremamente facile contro il numero 3 del mondo. Un monologo dell'altoatesino che non concede neppure un break e strappa il servizio al tedesco ben tre volte solo nel primo set. Quarta finale 1000 consecutiva ottenuta da Jannik, che si conferma in forma smagliante anche sulla terra rossa. Sinner stacca il pass per la finale del Masters 1000 di Montecarlo e si prepara a sfidare il suo rivale sportivo Carlos Alcaraz che ha battuto Vacherot in semifinale. Sarà la prima finale tra i due nel 2026.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner quando gioca a Montecarlo? La finale con Alcaraz: orario, dove vederla (in chiaro) Sinner quando gioca a Montecarlo? La finale con Alcaraz o Vacherot: orario, dove vederla (in chiaro)Jannik Sinner in versione deluxe, travolge Zverev in due set (6-1, 6-4) in un'ora e 22 minuti e fa sembrare tutto estremamente facile contro il... Leggi anche: Montecarlo, quando gioca Sinner contro Alcaraz: orario e dove vedere la finale in tv, anche in chiaro