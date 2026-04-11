Jannik Sinner si prepara a scendere in campo a Montecarlo per le fasi finali del torneo. La sua prossima partita potrebbe essere una finale contro Alcaraz o Vacherot, con orario e dettagli su come seguire l’evento in diretta in chiaro. Nel match precedente, Sinner ha sconfitto Zverev in due set, dimostrando una prestazione convincente in un’ora e 22 minuti.

Jannik Sinner in versione deluxe, travolge Zverev in due set (6-1, 6-4) in un'ora e 22 minuti e fa sembrare tutto estremamente facile contro il numero 3 del mondo. Un monologo dell'altoatesino che non concede neppure un break e strappa il servizio al tedesco ben tre volte solo nel primo set. Sinner stacca il pass per la finale del Masters 1000 di Montecarlo e ora aspetta di scoprire il suo avversario che sarà il vincente tra Alcaraz e Vacherot. Quarta finale 1000 consecutiva ottenuta da Jannik, che si conferma in forma smagliante anche sulla terra rossa. I numeri contro Zverev Jannik ha servito col 59% di prime in campo, salendo notevolmente dal 41% del primo set al 73% nel secondo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner quando gioca a Montecarlo? La finale con Alcaraz o Vacherot: orario, dove vederla (in chiaro)

Leggi anche: Sinner, quando gioca la finale a Indian Wells? Orario, dove vederla (in chiaro) in tv e l'avversario

Leggi anche: Sinner-Medvedev, orario finale Indian Wells: quando gioca, dove vederla (anche in chiaro) in tv e streaming