Sinner quando gioca la finale a Indian Wells? Orario dove vederla in chiaro in tv e l' avversario

Sinner ha raggiunto la sua prima finale a Indian Wells dopo aver vinto in due set contro Zverev. La partita si svolgerà domani e l’orario è stato comunicato ufficialmente. La finale sarà trasmessa in chiaro in televisione, permettendo ai tifosi di seguire l’evento dal vivo. L’avversario di Sinner nella finale sarà annunciato poco prima dell’inizio del match.

Ci aveva abituato troppo bene e ogni sconfitta era una notizia. Oggi Sinner è in crescita e l'azzurro, dopo aver liquidato in due set Zverev, è approdato alla sua prima finale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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