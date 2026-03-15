Sinner-Medvedev orario finale Indian Wells | quando gioca dove vederla anche in chiaro in tv e streaming

Alle finali di Indian Wells, il match tra Sinner e Medvedev si giocherà in una data e ora ancora da definire. La partita sarà trasmessa in diretta in streaming e anche in chiaro sui canali televisivi dedicati. Sinner, dopo aver eliminato Zverev in due set, si prepara a disputare la prima finale nel Masters 1000 americano.

Ci aveva abituato troppo bene e ogni sconfitta era una notizia. Oggi Sinner è in crescita e l'azzurro, dopo aver liquidato in due set Zverev, è approdato alla sua prima finale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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