Sinner perde un fazzoletto durante lo scambio con Zverev | prima le scuse poi la richiesta all'arbitro
Durante la partita tra Sinner e Zverev a Monte-Carlo, l'azzurro ha perso un fazzoletto durante uno scambio. Dopo aver cercato di recuperarlo, ha chiesto scusa a Zverev e ha poi rivolto una richiesta all’arbitro. La scena ha interrotto il ritmo del match e ha attirato l’attenzione sui momenti imprevisti che possono capitare durante un incontro di tennis.
Curioso fuoriprogramma nella sfida di Monte-Carlo contro Zverev: all'azzurro cade un fazzoletto dalla tasca in pieno scambio e il gioco viene fermato. Le immediate scuse di Sinner e il chiarimento dell'arbitro sulle regole.🔗 Leggi su Fanpage.it
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