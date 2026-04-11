Sinner perde un fazzoletto durante lo scambio con Zverev | prima le scuse poi la richiesta all'arbitro

Durante la partita tra Sinner e Zverev a Monte-Carlo, l'azzurro ha perso un fazzoletto durante uno scambio. Dopo aver cercato di recuperarlo, ha chiesto scusa a Zverev e ha poi rivolto una richiesta all’arbitro. La scena ha interrotto il ritmo del match e ha attirato l’attenzione sui momenti imprevisti che possono capitare durante un incontro di tennis.