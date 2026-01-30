Psicodramma Alcaraz all' Australian Open vomita e perde il 3° set con Zverev Le urla del tedesco | Poi Sinner-Djokovic

Alcaraz si ferma durante il terzo set all'Australian Open, vomita e perde il ritmo contro Zverev. Lo spagnolo aveva vinto i primi due set, ma poi ha iniziato ad accusare dolori alle gambe, rischiando di lasciare il campo. Zverev ha approfittato delle sue difficoltà, urlando e protestando con l’arbitro. Ora si aspetta il match tra Sinner e Djokovic.

DALLA NOSTRA INVIATAMELBOURNE - Il malore per il caldo, questa volta, colpisce Carlos Alcaraz. Avanti di due set (6-4, 7-6) con il tedesco Sascha Zverev nella semifinale dell'Australian Open, sul punteggio di 4-4 il numero uno del mondo si avvicina al box presidiato da Samu Lopez, il coach che ha preso il posto di Juan Carlos Ferrero: «Non so cosa mi sta succedendo - dice -, ho vomitato. Devo prendere qualcosa?». Il caldo umido di Melbourne, dopo i violentissimi crampi di Jannik Sinner con l'americano Spizzirri, colpisce ancora. Carlitos è lento, poco reattivo, si ferma spesso come per stirare la gamba destra.

Al momento si sta giocando il match tra Alcaraz e Zverev, con Carlos che ha avuto problemi di crampi e ha perso il terzo set, scatenando le proteste del tedesco.

In diretta dall’Australian Open, Zverev rompe il servizio di Alcaraz nel secondo set e si porta sul 5-2.

Argomenti discussi: Zverev esplode mentre Alcaraz sta male: Che stronzate, state proteggendo lui e Sinner ogni volta; Sabalenka-Rybakina in finale a Melbourne: la WTA ha trovato le sue Sinner-Alcaraz?.

