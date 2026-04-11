Durante una recente partita, Jannik Sinner ha dominato con grande facilità, lasciando il suo avversario, Alexander Zverev, a svolgere il ruolo di sparring partner. La sfida si è conclusa con un punteggio netto a favore di Sinner, che ha mostrato un livello di gioco molto superiore rispetto al tennista tedesco. La prestazione dell'italiano ha attirato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori presenti all'evento.

Jannik Sinner è sempre più una schiacciasassi. La sconfitta con Djokovic agli Australian Open sono un remoto ricordo. A Monte Carlo è in finale. L’italiano ha preso a pallate Zverev (numero tre del mondo): 6-1 6-4 il risultato finale. Il secondo set non è stato lottato. Sul 4 pari, Jannik ha leggermente accelerato ed è finita. Zverev non ha avuto una palla break in tutta la partita. Sinner ha stradominato, è stato davvero imbarazzante. Sembrava una partita tra giocatori di categorie diverse (e in realtà lo sono). Sinner ha ormai inserito la palla corta nel proprio ventaglio di opportunità ed è un’arma micidiale: cortissima e ben coperta, il tedesco non ci è mai arrivato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner, dominio imbarazzante: Zverev trattato da sparring partner

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