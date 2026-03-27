Sono la loro prostituta | Zizou Bergs sintetizza il suo ruolo di sparring partner di Sinner e Alcaraz

Da fanpage.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zizou Bergs, giocatore di tennis belga e numero 45 del ranking mondiale, è noto per essere lo sparring partner di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz durante le sessioni di allenamento. Recentemente, Bergs ha commentato il suo ruolo con una battuta, definendosi “la loro prostituta”. La sua collaborazione con i due tennisti avviene regolarmente, senza ulteriori dettagli sul rapporto professionale.

Il belga Zizou Bergs è lo sparring partner preferito di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per i loro allenamenti: il numero 45 al mondo spiega la sua disponibilità con una battuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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