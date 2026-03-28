Sinner da urlo Zverev dominato | highlights Atp Miami

Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in due set (6-3, 7-6) nella semifinale di Miami. Con questa vittoria, l’italiano ha conquistato il sedicesimo successo consecutivo nei tornei Masters 1000, senza aver perso neanche un set finora. Gli highlights della partita mostrano un Sinner dominante, in grado di superare il tedesco nel match che si è svolto nello scenario di Miami.

Gli highlights della vittoria in due set (6-3 7-6) di Jannik Sinner sul tedesco Alexander Zverev nella semifinale di Miami: è il sedicesimo successo di fila nei Masters 1000, senza perdere un set. Alle 21 italiane di domenica Jannik giocherà da chiaro favorito la partita che assegnerà il titolo con il ceco Jiri Lehecka, numero 22 Atp (14 da lunedì). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner da urlo, Zverev dominato: highlights Atp Miami Articoli correlati LIVE Sinner-Zverev 6-3, 4-5, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il tedesco risale da 15-40CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 30-15 Ace al centro. Leggi anche: Atp Miami, oggi Sinner-Zverev – Diretta Approfondimenti e contenuti su Sinner da urlo Zverev dominato... Temi più discussi: Jannik Sinner - Alexander Zverev al Miami Open 2026: quando gioca la semifinale, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; A mezzanotte sarà ancora Sinner-Zverev a Miami; Sinner-Zverev, mezzanotte (italiana) di fuoco: tutto sulla semifinale; Sinner in finale a Miami, battuto un grande Zverev: Sono stato fortunato, per me vuol dire tanto. Miami, ecco il vero Sinner: serve da fenomeno nel tie-break e batte Zverev. Domani finale con LeheckaIl numero due al mondo supera il tedesco 6-3 7-6: è la sedicesima vittoria di fila nei Masters 1000, senza perdere un set. Alle 21 italiane di domenica Jannik giocherà da chiaro favorito la partita ch ... gazzetta.it Sinner in finale a Miami, Zverev battuto in due setu0015y? 5????\?8u001a?P?R*t7h??R? (U?b)??u001a?????e??u0004???I?u001f&D1????Bs?@??!?l+?:/u001a&??&WL?N???F?u0016?t?t??F?Q??u000bu001a_JKu0018u000ex^ZCE??)?u001eu0005?Pu001e?pAk??3Yu0014E?@oM&TF?0?^u ... ansa.it Miami, ecco il vero Sinner: serve da fenomeno nel tie-break e batte Zverev. Domani finale con Lehecka Il numero due al mondo supera il tedesco 6-3 7-6: è la sedicesima vittoria di fila nei Masters 1000, senza perdere un set. Alle 21 italiane di domenica J - facebook.com facebook #Sinner, mentalità da numero 1: "Devo alzare il livello". Poi ammette: "Un po’ fortunato quando..." x.com