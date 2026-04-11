Sinner che carica! Così si prepara alla semifinale con Zverev

Jannik Sinner si prepara a disputare la sua terza semifinale in un mese in un torneo Masters 1000, dopo aver raggiunto questo stadio a Indian Wells e Miami. Questa volta, il match si svolgerà a Montecarlo, dove affronterà Alexander Zverev. La partita rappresenta un passaggio importante per il tennista italiano, che punta a proseguire il cammino in questa competizione.

Jannik Sinner si appresta a disputare la sua terza semifinale nell’arco di un mese in un torneo Masters 1000: dopo Indian Wells e Miami, anche a Montecarlo raggiunge il penultimo turno, dove troverà Alexander Zverev. L'altoatesino ha superato senza difficoltà Aliassime nei quarti, e si prepara adesso ad affrontare il tedesco, reduce dalla vittoria in tre set contro Fonseca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Gli azzurri in campo oggi Sabato 11 Le azzurre a Velletri puntano dritte a Shenzhen, Jannik a Montecarlo punta dritto all'ultimo atto. Destinazione: vittoria. Forza SINNER:Canali Sky Sport, streaming su NOW e Sky Go. Le Azzurre (BJK Cup): Su - facebook.com facebook