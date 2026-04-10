Montecarlo a che ora si gioca la semifinale tra Sinner e Zverev

Domani si terrà la semifinale del torneo tra Jannik Sinner e Alexander Zverev a Montecarlo. Dopo aver eliminato Auger-Aliassime nel turno precedente, Sinner affronterà il tedesco per accedere alla finale. L'incontro si svolgerà nel pomeriggio, con orario ancora da confermare, e sarà trasmesso in diretta televisiva. I due giocatori si sfideranno sul campo in una partita molto attesa dagli appassionati di tennis.

Jannik Sinner, per il quarto 1000 di fila, è in semifinale. Tre trofei, un solo set perso, agli ottavi di Montecarlo contro Machac, e anche il ritorno al n.1 del ranking Atp nel mirino. Una missione che proseguirà domani al Rolex Montecarlo Masters, quando l’azzurro sarà protagonista della prima semifinale del torneo monegasco dalle 13.30. Contro di lui, al penultimo atto per il quarto torneo di categoria consecutivo, il n.3 al mondo Alexander Zverev. Che non batte l’azzurro dallo Us Open 2023 (da allora sette vittorie di fila, sulle otto totali, per Sinner), ma rimane anche l’ultimo ad averlo sconfitto prima della semifinale qui a Montecarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Montecarlo, a che ora si gioca la semifinale tra Sinner e Zverev Sinner-Zverev, quando si gioca la semifinale a Miami: a che ora e dove vederla in diretta tvIl campione azzurro dopo aver travolto Tiafoe nei quarti sfida il tedesco per un posto in finale nel 1000 in Florida dove insegue il Sunshine Double... Sinner-Zverev oggi in semifinale al Miami Open 2026, a che ora si gioca e dove vederla in TVJannik Sinner affronta Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Miami. ORARI E DOVE GUARDARE LA FINALE DI VIENNA JANNIK SINNER VS ZVEREV! Temi più discussi: Jannik Sinner - Tomas Machac al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Montecarlo, scattano i quarti di finale. Ecco quando gioca Sinner; Sinner-Humbert oggi, Atp Montecarlo: a che ora e dove vederla in diretta; Sinner debutta nel Principato con Humbert: quando e dove vederla. Quando gioca Sinner a Montecarlo 2026: orari, diretta e tabelloneMontecarlo segna l’inizio vero della primavera del tennis. Il primo Masters 1000 sul rosso rimette tutti alla prova, e per Jannik Sinner il debutto nel Principato vale già tantissimo: per il ranking, ... 105.net A che ora Sinner-Auger-Aliassime in tv: data, orario e diretta quarti Masters 1000 Monte-Carlo 2026A che ora Sinner-Auger-Aliassime in tv: data, orario, streaming, canali tv e diretta quarti Masters 1000 Monte-Carlo 2026 ... spaziotennis.com #Sinner vola in semifinale a Montecarlo e i "carotini" impazziscono di gioia: dal super smash all'ennesima gara contro #Zverev x.com Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo grazie al successo sul canadese Félix Auger-Aliassime (numero 7 del ranking), battuto 6-3, 6-4. In semifinale Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev (n.3), che a sua volta ha elimi - facebook.com facebook