Paolo Bertolucci sgancia la bomba | il nuovo coach di Jannik Sinner

Juan Carlos Ferrero potrebbe entrare presto nello staff di Jannik Sinner. La domanda è quando finirà il contratto con Darren Cahill, che durerà ancora un anno. Se Cahill deciderà di lasciare quest’anno, Ferrero, che si sta guardando intorno, potrebbe essere una delle opzioni più gettonate. La scena del tennis italiano si muove, e il nome di Ferrero si fa sempre più insistente.

Juan Carlos Ferrero nel team di Jannik Sinner, quando finirà il prolungamento di un anno con Darren Cahill? "Può essere, perché se Cahill, come sembra, smette quest'anno, guardandosi in giro Ferrero è sicuramente tra i migliori allenatori sulla piazza. Su questo non si discute". Lo dice all' Adnkronos Paolo Bertolucci, che però avverte: "Questa voce che gira da un po' potrebbe anche essere una bufala clamorosa, anche perché Sinner aveva detto che faceva tutto l'anno con l'attuale team: non credo che solo per aver perso una semifinale ci sia uno stravolgimento". Tuttavia la suggestione è in campo, ma "è normale, come si fa col calcio: i procuratori spingono, se ne parla.

Paolo Bertolucci ha commentato con ironia l’attuale situazione di Jannik Sinner, condividendo un collage sui social che fa discutere.

La semifinale degli Australian Open si è conclusa con una sconfitta amara per Jannik Sinner.

