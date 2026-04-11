Sinner-Alcaraz in finale a Monte Carlo quando e a che ora si gioca la finale che assegna il numero 1
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano nella finale del torneo Masters 1000 di Monte Carlo, con in palio il titolo e la posizione di numero uno del ranking mondiale. La partita si terrà nel fine settimana, con orario ancora da confermare. Entrambi i giocatori sono arrivati all'ultimo appuntamento dopo aver eliminato diversi avversari nelle fasi precedenti del torneo.
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano nella finale del Masters 1000 di Monte-Carlo: in palio il titolo e il numero 1 del ranking mondiale. Ecco l'orario del match di domenica 12 aprile e dove vederlo in diretta TV in chiaro su TV8 e in streaming.🔗 Leggi su Fanpage.it
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