Alcaraz – Djokovic quando dove vederla in chiaro e a che ora si gioca la finale degli Australian Open 2026

Da novella2000.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale degli Australian Open 2026 si giocherà tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. La partita si terrà domenica mattina nel grande stadio di Melbourne. Gli appassionati italiani potranno seguire il match in diretta TV su Rai e in streaming su varie piattaforme. L’orario previsto è intorno alle 9 del mattino, ma potrebbe spostarsi leggermente in base agli altri incontri. Gli ultimi giorni sono stati pieni di emozioni, con entrambi i giocatori che sono arrivati in finale dopo partite intense e combattute. Ora si aspetta solo il grande appuntamento, che promette

La finale degli Australian Open 2026 è stata ormai delineata. A giocarsi il primo trofeo della stagione sono Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Ma quando e a che ora si giocano i due tennisti e dove vederla in chiaro in TV? Il calendario per la finale degli Australian Open 2026 si è finalmente completato: sarà Carlos Alcaraz e Novak Djokovic a giocarsi il titolo. Dopo la vittoria sudatissima dello spagnolo contro il tedesco Alexander Zverev con ben 5 ore e 27 minuti di gioco, abbiamo il responso. Tra Jannik Sinner e Novak Djokovic ad avere la meglio in un match sofferto è stato il tennista serbo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

alcaraz 8211 djokovic quando dove vederla in chiaro e a che ora si gioca la finale degli australian open 2026

© Novella2000.it - Alcaraz – Djokovic quando, dove vederla in chiaro e a che ora si gioca la finale degli Australian Open 2026

Approfondimenti su AustralianOpen 2026

Finale femminile Australian Open 2026, quando si gioca Sabalenka-Rybakina e dove vederla

Questa sera si sfidano Aryna Sabalenka e Elena Rybakina nella finale femminile dell’Australian Open 2026.

Sinner-Djokovic: quando, a che ora e dove vedere la semifinale degli Australian Open 2026

Jannik Sinner sfida Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

SINNER-ALCARAZ: QUANDO E DOVE VEDERE LA FINALE AL SIX KINGS SLAM

Video SINNER-ALCARAZ: QUANDO E DOVE VEDERE LA FINALE AL SIX KINGS SLAM

Ultime notizie su AustralianOpen 2026

Argomenti discussi: Australian Open, quando giocano e dove vedere in tv le semifinali Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev; Jannik Sinner - Novak Djokovic all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la semifinale · Tennis ATP; Musetti-Djokovic, quarto deluxe sulla Rod Laver: quando e dove vederlo; Djokovic: 'Sinner e Alcaraz? Tiferò per il terzo incomodo che arriverà'. VIDEO.

alcaraz djokovic quando doveDjokovic-Alcaraz, finale Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tvIl serbo elimina Jannik Sinner in semifinale e tornerà a giocarsi un titolo a Melbourne contro il numero al mondo, vittorioso su Alexander Zverev ... corrieredellosport.it

alcaraz djokovic quando doveAlcaraz, quando gioca e dove vedere (tv-streaming) la semifinale con Zverev: precedenti e quoteSarà Carlos Alcaraz contro Alexander Zverev la prima semifinale maschile degli Australian Open, in programma venerdì alle 04:30 del mattino (ora italiana) sulla Rod Laver Arena ... ilgazzettino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.