Alcaraz – Djokovic quando dove vederla in chiaro e a che ora si gioca la finale degli Australian Open 2026

La finale degli Australian Open 2026 si giocherà tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. La partita si terrà domenica mattina nel grande stadio di Melbourne. Gli appassionati italiani potranno seguire il match in diretta TV su Rai e in streaming su varie piattaforme. L’orario previsto è intorno alle 9 del mattino, ma potrebbe spostarsi leggermente in base agli altri incontri. Gli ultimi giorni sono stati pieni di emozioni, con entrambi i giocatori che sono arrivati in finale dopo partite intense e combattute. Ora si aspetta solo il grande appuntamento, che promette

La finale degli Australian Open 2026 è stata ormai delineata. A giocarsi il primo trofeo della stagione sono Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Ma quando e a che ora si giocano i due tennisti e dove vederla in chiaro in TV? Il calendario per la finale degli Australian Open 2026 si è finalmente completato: sarà Carlos Alcaraz e Novak Djokovic a giocarsi il titolo. Dopo la vittoria sudatissima dello spagnolo contro il tedesco Alexander Zverev con ben 5 ore e 27 minuti di gioco, abbiamo il responso. Tra Jannik Sinner e Novak Djokovic ad avere la meglio in un match sofferto è stato il tennista serbo.

Questa sera si sfidano Aryna Sabalenka e Elena Rybakina nella finale femminile dell’Australian Open 2026.

Jannik Sinner sfida Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2026.

Novak Djokovic ha sconfitto Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open, primo trofeo Gran Slam della stagione tennistica 2026. Il serbo ha trionfato per 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Adesso Djokovic affronterà in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero un - facebook.com facebook

Australian Open, Alcaraz più forte dei crampi: batte Zverev e va in finale x.com