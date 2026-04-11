Jannik Sinner a caccia della prima finale a Montecarlo | Zverev è l’ostacolo Alcaraz sfida l’eroe del Principato

A Montecarlo si avvicina la conclusione del torneo di tennis con le semifinali in programma, che vedranno sfidarsi quattro giocatori per accedere alla finale. Tra loro, ci sono due italiani che cercano di raggiungere un risultato storico: uno di questi è alla sua prima finale in questo torneo, e il suo avversario sarà un tennista tedesco. Gli altri due contendenti sono un giovane spagnolo e un giocatore di origini monegasche.

Si intrecciano storie sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo. Quattro giocatori si contenderanno l’ambito titolo, il cui atto conclusivo è in programma domani: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot. Per la seconda volta nella storia del torneo, i numeri 1, 2 e 3 del mondo — Alcaraz, Sinner e Zverev — raggiungono questo traguardo da quando esiste il ranking ATP (1973). La prima volta accadde nel 2008, con Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Qualità pura. Per Sinner si tratta della terza semifinale in quella che è, a tutti gli effetti, una seconda casa: non solo per la residenza — spesso al centro di discussioni in Italia — ma anche per il legame emotivo con il Principato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner a caccia della prima finale a Montecarlo: Zverev è l’ostacolo. Alcaraz sfida l’eroe del Principato Montecarlo: Sinner sfida Zverev, Vacherot stupisce e sfida AlcarazIl tabellone dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo si prepara alla fase cruciale delle semifinali, con gli equilibri del ranking mondiale pronti a... Sinner-Zverev, per Jannik la finale di Montecarlo a un passo: il pronosticoNessun problema per il numero due del mondo contro il canadese Auger Aliassime: ora affronterà il tedesco che lo ha battuto a Montecarlo nel 2022... Temi più discussi: Sinner-Alcaraz, torna il duello per il trono da numero 1: Jannik in tabellone con Zverev e Medvedev; Al Masters 1000 di Monte-Carlo riparte l'assalto di Jannik Sinner al n. 1 di Carlos Alcaraz; Pronostico Sinner-Humbert quote secondo turno 1000 Montecarlo; Jannik Sinner in campo a Montecarlo per i quarti: orario, precedenti e dove vederlo. Jannik Sinner a caccia della prima finale a Montecarlo: Zverev è l’ostacolo. Alcaraz sfida l’eroe del PrincipatoSi intrecciano storie sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo. Quattro giocatori si contenderanno l’ambito titolo, il cui atto conclusivo è in ... oasport.it Sinner-Aliassime 6-3, 6-4: Jannik disputa una partita perfetta e vola in semifinale. Domani c'è ZverevJannik Sinner ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo grazie al successo sul canadese Félix Auger-Aliassime (numero 7 del ranking), battuto 6-3, 6-4. In semifinale Sinner affronterà ... leggo.it George Russell x Jannik Sinner - facebook.com facebook Sinner in scioltezza Jannik supera facilmente Auger-Aliassime senza cedere mai il servizio Dopo Parigi, Indian Wells e Miami, per la quarta volta consecutiva troverà Zverev in semifinale x.com