A Montecarlo, sul campo centrale del Country Club, si stanno preparando le ultime sfide che decideranno il titolo e la posizione numero uno del ranking. La finale maschile metterà di fronte due giocatori di alta classe, entrambi in corsa per il massimo traguardo. I favoriti, dopo aver superato le rispettive semifinali, si apprestano a sfidarsi nell'ultimo atto del torneo.

Tutto come previsto: a Montecarlo, sul centrale del Country Club, nella finalissima ci sarà il primo confronto diretto del 2026 tra Jannik e lo spagnolo Finalmente ci sarà il primo e più atteso confronto fra il numero uno e il numero due del mondo nella finalissima di Montecarlo, dove Carlos e Jannik si giocheranno non soltanto il titolo del Master 1000 pià affascinante del circuito ma anche il primo posto nel ranking Atp. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Alcaraz, match in programma domenica 12 aprile alle ore 15. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Ci sarà proprio sul campo...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Alcaraz, a Montecarlo ci si gioca titolo e numero 1: il pronostico

Sinner show a Montecarlo: batte Zverev e in finale contro Alcaraz si gioca anche il trono ATPJannik Sinner è in finale al «Rolex Montecarlo Masters», terzo «1000» della stagione, il primo sul «rosso», dotato di un montepremi totale pari a 6.

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