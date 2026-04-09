Sinner e Alcaraz la battaglia continua | a Montecarlo c’è in palio il numero uno al mondo | Le combinazioni

Sinner e Alcaraz si sfidano a Montecarlo per aggiudicarsi il primo titolo importante sulla terra rossa e per tornare a occupare la vetta della classifica mondiale. È la prima volta che si disputa nel Principato un torneo di questa rilevanza, con entrambe le racchette in campo per ottenere il primo posto assoluto. La competizione promette di essere molto combattuta, con i giocatori che si contenderanno il successo finale.

Per la prima volta nel Principato, per il primo titolo di rilievo sulla terra rossa ma soprattutto per il ritorno al numero uno del mondo. Il Masters 1000 di Montecarlo non ha dato solo inizio alla stagione sul mattone, ma anche al duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per la vetta del ranking mondiale. La distanza virtuale tra i due a inizio torneo era di soli 190 punti, l’azzurro non ha punti da difendere, mentre lo spagnolo deve fare i conti con una cambiale da mille punti che pesa. Tradotto: Sinner è padrone del proprio destino. L’altoatesino è sicuro di tornare al numero uno mondiale alzando il trofeo – indipendentemente da quello che farà Alcaraz – toccando quota 13. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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