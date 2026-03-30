Dopo aver vinto il torneo di Miami, Jannik Sinner si avvicina al sorpasso su Alcaraz nella classifica mondiale. L’azzurro ha concluso il torneo battendo in finale Jiri Lehecka con due set 6-4, in una partita influenzata dal maltempo che ha causato un ritardo e una sospensione di un’ora e mezza dopo il primo set. Ora, a Montecarlo, può tornare numero uno se si verificano determinati risultati.

Il Sunshine Double di Jannik Sinner è realtà. Dopo Indian Wells, l’azzurro conquista anche Miami battendo in finale Jiri Lehecka con un doppio 6-4, in una partita segnata dal maltempo con l’inizio in ritardo e lo stop di un’ora e mezza dopo il primo set. Sinner ha giocato una partita accorta e puntuale, alzando il livello nei momenti chiave della partita. Il tutto, come accaduto in tutto il corso del torneo, supportato da un grande servizio. Nella storia del tennis maschile, Sinner è l’ottavo a farcela, ma è il primo a completare l’opera senza perdere alcun set nel percorso. Una statistica che si inserisce nell’altro record raccontato già negli scorsi giorni: sono infatti ora 34 i set vinti consecutivamente dall’azzurro nei Masters 1000, a partire dal cammino immacolato sul cemento indoor di Parigi (novembre 2025). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dopo il trionfo a Miami Sinner vede il sorpasso su Alcaraz: a Montecarlo può tornare numero 1 se si verificano questi risultati

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Sinner rincorre Alcaraz: Miami accorcia la distanza, Montecarlo può decidere il numero 1Jannik Sinner si è svegliato con una finale da giocare e una classifica ATP che finalmente racconta qualcosa di più vicino alla realtà del campo.

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