Arianna Fontana sempre più leggenda | lo storico record di Mangiarotti è ad un passo!

Arianna Fontana si avvicina a superare il record di Mangiarotti. La campionessa di short track vince ancora, questa volta nella staffetta mista a Assago, con un team che include Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel. La sua carriera continua a regalare soddisfazioni e si avvicina a un traguardo storico.

Arianna Fontana conferma il suo rapporto idilliaco con i Giochi Olimpici e si toglie l’ennesima soddisfazione di una carriera leggendaria, conquistando un successo di platino nella staffetta mista di short track davanti al pubblico del Forum di Assago insieme a Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel (oltre a Chiara Betti e Luca Spechenhauser, impegnati nei turni preliminari). La pattinatrice valtellinese si conferma dunque sul podio per la sesta edizione consecutiva delle Olimpiadi Invernali (impresa riuscita in passato solo allo slittinista azzurro Armin Zöggeler), portando a quota 12 il bottino di medaglie a cinque cerchi complessive. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia conquista l’oro nella staffetta di short track a Milano Cortina.

Arianna Fontana si appresta a stabilire un nuovo record in azzurro nello short track, mentre si fa ancora più lunga la sua lunga storia con la Nazionale, fatta di medaglie e di anni di attesa.

