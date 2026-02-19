Parker Hannifin siglato l’accordo La Fiom | Redistribuisce i profitti record e tutela i diritti

Il contratto integrativo alla Parker Hannifin di Sant'Angelo di Piove di Sacco è stato firmato mercoledì 18 febbraio 2026, dopo settimane di trattative. La decisione arriva in un momento in cui l’azienda ha registrato profitti record, secondo la Fiom, che sottolinea come l’accordo redistribuisca parte di questi guadagni e protegga i diritti dei lavoratori. La firma rappresenta un passo importante per il futuro dello stabilimento, che impiega circa 600 addetti. L’intesa sarà valida fino al 2028.

È stato siglato nel pomeriggio di mecoledì 18 febbraio 2026, l'accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale alla Parker di Sant'Angelo di Piove di Sacco, stabilimento storico del settore metalmeccanico del territorio. Parker Hannifin, leader mondiale nelle tecnologie di movimento e controllo con una storia ultracentenaria, ha registrato nell'anno fiscale 2025 risultati economici straordinari: un fatturato di 19,9 miliardi di dollari e utili record (27,33 dollari per azione adjusted), con un flusso di cassa operativo che ha raggiunto i 3,8 miliardi di dollari. Proprio partendo dalla solidità di questi indicatori, la Fiom-Cgil di Padova ha impostato la trattativa con l'obiettivo di garantire che una parte del valore prodotto trovasse un riconoscimento concreto nelle buste paga e nelle condizioni di lavoro dei dipendenti.