Silvia Salis l' anti-Meloni? Mi lusinga Poi il passo indietro

Silvia Salis, nota per le sue posizioni politiche, ha dichiarato di essere l'anti-Meloni e di sentirsi lusingata da questa definizione. Tuttavia, successivamente ha fatto un passo indietro, precisando che se le venisse chiesto di candidarsi come premier, rifletterebbe sulla proposta. La sua posizione ha attirato l'attenzione nel panorama politico, dove da mesi si discute di possibili alternative e candidati alla guida del paese.

Se le chiedessero di fare la candidata premier, ci farebbe un pensiero. Quello che, ormai da mesi, è oggetto di conversazioni a microfoni spenti in tutto il centrosinistra e materia di retroscena - ma sempre smentiti dall’interessata- per la prima volta emerge come ipotesi reale nelle parole di Silvia Salis, sindaca di Genova, da molti guardata come possibile candidato premier. Se le proponessero di candidarsi contro Giorgia Meloni «sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione», ha risposto a Bloomberg, confessando che «quest’attenzione nazionale mi lusinga». Un altro passo verso un ruolo di primo piano sulla scena nazionale. E non si è tirata indietro quando le hanno domandato se vede delle somiglianze tra lei e Giorgia Meloni: «No, mi chiamo Silvia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Silvia Salis l'anti-Meloni? "Mi lusinga". Poi il passo indietro Silvia Salis: «Io l'anti-Meloni? Se mi chiedessero di candidarmi lo prenderei in considerazione»«Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Silvia Salis apre alla candidatura: “Se mi chiedessero di essere l’anti-Meloni, lo prenderei in considerazione”Silvia Salis viene allo scoperto e apre alla possibilità di essere lei il volto del centrosinistra alle prossime elezioni politiche.