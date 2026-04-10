Silvia Salis ha dichiarato di essere disposta a considerare una candidatura come rappresentante del centrosinistra alle prossime elezioni politiche. Ha affermato che, se le venisse chiesto di essere l’anti-Meloni, valuterebbe questa ipotesi. La sua apertura sulla possibilità di candidarsi segna un passo importante nel dibattito politico attuale. La sua posizione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi.

Silvia Salis viene allo scoperto e apre alla possibilità di essere lei il volto del centrosinistra alle prossime elezioni politiche. La sindaca di Genova, che negli scorsi mesi aveva più volte detto di essere concentrata sul suo mandato nell’amministrare il capoluogo ligure, apre a una candidatura come leader dell’opposizione: “Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest’attenzione nazionale mi lusinga”, ha detto rispondendo a Bloomberg che alla sindaca – appoggiata anche dal M5s in Comune – dedica un lungo servizio descrivendola come “il volto nuovo italiano e possibile candidata” contro l’attuale presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Silvia Salis apre alla candidatura: “Se mi chiedessero di essere l’anti-Meloni, lo prenderei in considerazione”

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