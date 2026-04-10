Silvia Salis | Io l' anti-Meloni? Se mi chiedessero di candidarmi lo prenderei in considerazione

Silvia Salis ha dichiarato che, se le venisse proposta una candidatura contro la leader del centrodestra, valuterebbe la possibilità di accettarla. Ha precisato che non esclude di prendere in considerazione questa eventualità, anche se non ha ancora deciso se si candiderà o meno. La sua posizione è stata espressa in risposta a una domanda specifica sulla volontà di essere un'alternativa politica alla politica attuale.

«Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga». Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo servizio descrivendola come «il volto nuovo italiano e possibile candidata anti Giorgia Meloni». «La sconfitta referendaria subita dalla premier Giorgia Meloni il mese scorso - osserva in apertura d'articolo Bloomberg - sta galvanizzando l'opposizione italiana» riconoscendo in Salis la potenziale competitor dell'attuale premier alle prossime elezioni. Silvia Salis: «Mi lusinga questa attenzione» «Sono una candidata progressista che crede fermamente che sviluppo economico e giustizia sociale possano coesistere - sottolinea Salis nell'intervista -. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Silvia Salis: «Io l'anti-Meloni? Se mi chiedessero di candidarmi lo prenderei in considerazione» Leggi anche: Silvia Salis amplia l’orizzonte: ‘Io l’anti-Meloni? Se me lo chiedessero lo prenderei in considerazione’ Silvia Salis apre alla candidatura: “Se mi chiedessero di essere l’anti-Meloni, lo prenderei in considerazione”Silvia Salis viene allo scoperto e apre alla possibilità di essere lei il volto del centrosinistra alle prossime elezioni politiche. Silvia Salis: «Io l'anti-Meloni Se mi chiedessero di candidarmi lo prenderei in considerazione» Temi più discussi: Salis a Bloomberg: Io anti-Meloni? Se me lo chiedessero lo prenderei in considerazione; Silvia Salis: Io l’anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione; Salis: 'Io l'anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione'; Silvia Salis: Io candidata anti-Meloni? Lo prenderei in considerazione. Poi però precisa: Ho già un incarico. Silvia Salis: io l’anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazioneIl sindaco di Genova, Silvia Salis, ed esponente del Partito Democratico, annuncia a Bloomberg che se le chiedessero di candidarsi contro Giorgia Meloni lo prenderebbe in considerazione: Quest’attenz ... strettoweb.com Silvia Salis Io l’anti-Meloni? Se me lo chiedesse il centrosinistra unito, ci pensereiQualora dalla coalizione di centrosinistra le venisse chiesto di candidarsi alla guida del Paese, Silvia Salis valuterebbe la proposta ... italpress.com Silvia Salis, la sindaca di Genova, dice che prenderebbe in considerazione una eventuale candidatura contro Giorgia Meloni. Beh, sarebbe un nome interessante, ma per ora solo mediaticamente, visto che sul terreno del governo del Paese per ora di Salis ab - facebook.com facebook Silvia Salis apre alla candidatura: “Se mi chiedessero di essere l’anti-Meloni, lo prenderei in considerazione” x.com