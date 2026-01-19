La sindaca di Genova Silvia Salis a Fanpageit | Viviamo un dramma di sicurezza il governo non ci aiuta

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha espresso preoccupazione riguardo alla crescente problematica dello spaccio nella città, sottolineando la mancanza di supporto da parte del governo. In un’intervista a Fanpage.it, ha evidenziato come l’assenza di risposte alle sue richieste di incontro con il ministro Piantedosi contribuisca a una situazione di emergenza che richiede interventi concreti.

Nella serata di sabato 10 gennaio, al Luna Park invernale di Genova, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione di visitatori e autorità. Tra le luci e le musiche del parco, la riproduzione di ‘Faccetta nera’ ha suscitato reazioni, portando alla dichiarazione della sindaca Silvia Salis. Di seguito, i dettagli sull’accaduto e le conseguenze di questo episodio.

