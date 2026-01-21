silvia toffanin e verissimo al top sui social italiani

Con la chiusura del 2025, Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, si conferma tra i programmi più seguiti e apprezzati in Italia. La trasmissione continua a mantenere una presenza significativa anche sui social media, rafforzando il legame con il pubblico e consolidando la sua posizione di leadership nel panorama televisivo nazionale.

Con la chiusura del 2025, Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, conferma la sua posizione di leadership anche sui social network. Secondo la classifica elaborata da Sensemakers per Primaonline, il programma non ha subito flessioni nonostante il periodo festivo, caratterizzato da una generale contrazione del traffico online. Al contrario, i dati mostrano come Verissimo abbia mantenuto stabili i suoi volumi rispetto a novembre, conquistando la prima posizione sia per le interazioni sia per le visualizzazioni dei video. “Verissimo” al top anche sui social network. I numeri parlano chiaro: Silvia Toffanin e il suo show hanno totalizzato circa 117 milioni di videoviews, superando Il Tg1, fermo poco sotto i 100 milioni, e Zelig, con 70 milioni di views generate dai teaser. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

