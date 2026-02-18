protezione civile approvato il nuovo piano

Il Consiglio comunale di Cantagallo ha approvato il nuovo piano di protezione civile, una decisione presa dopo aver ascoltato le proposte della maggioranza e con l’astensione dell’opposizione. La delibera, che ora è disponibile online, include dettagli pratici su come intervenire in caso di emergenze. Durante la seduta, i consiglieri hanno sottolineato l’importanza di rendere il piano facilmente consultabile per tutti i cittadini, affinché possano sapere come comportarsi in situazioni di rischio.

Cantagallo ha il nuovo piano di protezione civile che è online per i cittadini. Con i voti favorevoli della maggioranza, presente al completo, e con l’astensione dell’opposizione, il Consiglio comunale (nella foto) ha approvato il nuovo piano di protezione civile del Comune di Cantagallo: uno strumento fondamentale per la sicurezza della comunità, pensato per essere facilmente accessibile a tutti i cittadini. È infatti disponibile sul sito istituzionale del Comune in modalità interattiva, fruibile sia da computer che da smartphone. Il documento non si limita a indicare i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenze, calamità o allerte meteo, ma rappresenta anche uno strumento di conoscenza del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Protezione civile, nuovo piano dopo i disastriSan Lazzaro di Savena approva il nuovo Piano comunale di Protezione civile, un aggiornamento fondamentale in risposta alle recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nel 2023 e 2024.

PROTEZIONE CIVILE, APPROVATO L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO

