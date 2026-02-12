Questa mattina a Cantagallo si è deciso di approvare il nuovo piano di protezione civile. L’argomento sarà al centro del prossimo consiglio comunale, che si terrà domani. I consiglieri discuteranno anche gli altri punti all’ordine del giorno.

Cantagallo, il piano di protezione civile al centro del prossimo consiglio comunale. Domani si terrà la discussione in aula consiliare insieme agli altri punti all’ordine del giorno. Sarà infatti il piano di protezione civile comunale uno dei temi centrali del consiglio comunale convocato per domani sera, alle ore 18.30, nella sala consiliare "Aldo Pacini" del municipio di Cantagallo (nella foto, il palazzo comunale). I lavori si apriranno con l’approvazione dei verbali delle sedute del 28 novembre 2025 e del 19 dicembre 2025. A seguire, l’assemblea consiliare sarà chiamata ad approvare il piano di protezione civile, documento strategico per la pianificazione delle attività di prevenzione e gestione delle emergenze sul territorio, prima di affrontare gli altri temi in agenda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Protezione civile. Si approva il nuovo piano

Approfondimenti su Cantagallo Piano

San Lazzaro di Savena approva il nuovo Piano comunale di Protezione civile, un aggiornamento fondamentale in risposta alle recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nel 2023 e 2024.

Bagheria approva il nuovo piano di Protezione civile.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Angola extends $1.5bn JPMorgan facility, Wizkid and Asake Unveil New Single

Ultime notizie su Cantagallo Piano

Argomenti discussi: La Giunta comunale approva due atti di indirizzo per nuove aree di emergenza di Protezione civile; Protezione civile. Si approva il nuovo piano; Marsala approva il Piano di Protezione Civile: voto unanime in Aula. Ecco cosa prevede; Marsala approva il Piano di Protezione Civile: voto unanime in Aula. Ecco cosa prevede.

Protezione civile. Si approva il nuovo pianoCantagallo, il piano di protezione civile al centro del prossimo consiglio comunale. Domani si terrà la discussione in aula ... lanazione.it

Marsala approva il Piano di Protezione Civile: voto unanime in Aula. Ecco cosa prevedeIl Piano di Protezione Civile approvato dal Consiglio comunale di Marsala è il documento che dice, nero su bianco, cosa fare prima, durante e dopo un’emergenza. Non è un atto simbolico: è una sorta di ... tp24.it

Aggiornamento del bollettino condizioni meteorologiche della Protezione Civile regionale Dalle ore 00.00 alle ore 24:00 di domani 12/02/2026. Allerta METEO GIALLA. - facebook.com facebook