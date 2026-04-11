Sicurezza e tolleranza zero gazebo a San Leone per la raccolta firme

A San Leone è stata avviata una campagna sulla sicurezza promossa dal movimento politico Futuro Nazionale, che ha organizzato un gazebo per la raccolta firme. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività del movimento nell’Agrigentino e si concentra sul tema della legalità, con un’attenzione particolare alla promozione di una politica di “tolleranza zero”. L’evento pubblico ha attirato l’attenzione di cittadini e rappresentanti locali.