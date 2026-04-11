Sicurezza del territorio grazie a telecamere e controlli sempre più incisivi

In città sono stati installati varchi intelligenti all’ingresso principale, dotati di telecamere che leggono in tempo reale le targhe delle auto in transito. Questi dispositivi sono stati posizionati per aumentare i controlli e garantire una maggiore sicurezza sul territorio. La tecnologia impiegata consente di monitorare in modo continuo le auto che entrano e escono, rafforzando le misure di sorveglianza già in atto.