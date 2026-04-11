Sicurezza del territorio grazie a telecamere e controlli sempre più incisivi
In città sono stati installati varchi intelligenti all’ingresso principale, dotati di telecamere che leggono in tempo reale le targhe delle auto in transito. Questi dispositivi sono stati posizionati per aumentare i controlli e garantire una maggiore sicurezza sul territorio. La tecnologia impiegata consente di monitorare in modo continuo le auto che entrano e escono, rafforzando le misure di sorveglianza già in atto.
Su tutti gli ingressi principali di Albignasego sono stati installati varchi intelligenti in grado di leggere in tempo reale le targhe delle auto in transito. Nello specifico segnalano, in diretta, eventuali veicoli sospetti alle forze dell’ordine. Sono invece 60 le telecamere a circuito chiuso.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Regina protetta: 9 nuove telecamere in città: "Più sicurezza grazie a un presidio costante"In arrivo altre 9 telecamere sulla città, tra targasystem e apparecchi di videosorveglianza.
Tolentino, Polizia Locale: meno multe, più sicurezza e un bilancio inatteso grazie ai controlli mirati.Il 2025 si è chiuso con un bilancio atipico per la polizia locale di Tolentino, nelle Marche.