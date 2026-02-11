Tolentino Polizia Locale | meno multe più sicurezza e un bilancio inatteso grazie ai controlli mirati

La Polizia Locale di Tolentino ha registrato un 2025 diverso dal solito. Meno multe sono state fatte, ma la sicurezza in città è migliorata. I controlli mirati hanno portato a un bilancio inatteso, con meno sanzioni e più ordine. La squadra di polizia si concentra ora su interventi più efficaci, ottenendo risultati che sorprendono anche i più scettici.

Tolentino: Meno Sanzioni, Più Sicurezza, un Bilancio Inaspettato per la Polizia Locale. Il 2025 si è chiuso con un bilancio atipico per la polizia locale di Tolentino, nelle Marche. Un paradosso che racconta di meno multe comminate, ma un incremento significativo degli incassi derivanti dalle sanzioni. Un risultato che, lungi dall’essere una semplice coincidenza, testimonia un cambio di strategia mirato alla sicurezza stradale e urbana. I dati, resi noti dal comandante Andrea Isidori, dipingono un quadro complesso, dove la quantità cede il passo alla qualità delle infrazioni accertate. Nel dettaglio, le violazioni al codice della strada rilevate nel corso del 2025 sono state 3.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Tolentino PoliziaLocale Meno sanzioni, più controlli e presenza sul territorio: il bilancio della polizia locale tifernate Nel 2025, la polizia locale di Città di Castello ha concentrato gli sforzi su controlli più efficaci e una presenza più capillare sul territorio. Polizia locale, un anno di controlli. L’autovelox stacca 1.356 multe in meno Nel corso dell'ultimo anno, a Cernusco, l'uso dell'autovelox ha contribuito a ridurre di 1. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Tolentino PoliziaLocale Argomenti discussi: Meno multe e incassi in aumento; Meno multe e incassi in aumento. Meno multe e incassi in aumentoTolentino, il bilancio della polizia locale. Cantieri e sicurezza stradale: nel mirino le violazioni più gravi ... ilrestodelcarlino.it Sale su una gru e minaccia di buttarsi. Giovane salvato da un agente della polizia localeTOLENTINO Minaccia di gettarsi dalla gru di un cantiere della ricostruzione post sisma e viene salvato dalla polizia locale. È successo sabato scorso, intorno alle 17, in piazzale Gabrielli. La ... corriereadriatico.it Controlli serrati della Polizia Locale di Sant’Antimo nei locali di pubblico spettacolo. Durante un’ispezione in una discoteca, gli agenti hanno riscontrato irregolarità amministrative, procedendo con sanzioni e diffide nei confronti della società di gestione. I contr - facebook.com facebook Pedone investito sulle strisce, polizia locale e ambulanza sul posto x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.