Sicilia nasce TARA | la rivoluzione digitale per 36.000 medici

Ieri mattina, presso la sede del CEFPAS a Caltanissetta, è stata presentata ufficialmente TARA, una piattaforma digitale destinata a migliorare l’accesso alla formazione e alla ricerca scientifica per circa 36.000 medici del Servizio Sanitario Regionale siciliano. L’infrastruttura è stata ideata con l’obiettivo di supportare le attività professionali nel settore sanitario, facilitando l’uso di risorse digitali e aggiornamenti in ambito medico.

Ieri mattina, presso la sede del CEFPAS a Caltanissetta, è stata svelata ufficialmente TARA, una nuova infrastruttura digitale pensata per trasformare l’accesso alla ricerca scientifica e alla formazione per i professionisti del Servizio Sanitario Regionale siciliano. L’iniziativa, presentata alla presenza dell’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni e del direttore del centro Roberto Sanfilippo, mira a connettere oltre 36.000 operatori sanitari — tra medici, infermieri e altre figure professionali — con le più avanzate banche dati internazionali e strumenti decisionali clinici. Un ecosistema di conoscenza per oltre 36.000 professionisti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, nasce TARA: la rivoluzione digitale per 36.000 medici Leggi anche: Sicilia: 52 progetti per 484 milioni, rivoluzione digitale ed Mini rivoluzione digitale in Comune: nasce il portale per le impreseLa piattaforma semplifica la partecipazione alle gare d’appalto, aggiornandosi con la normativa e garantendo trasparenza e correttezza negli...