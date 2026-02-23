Sicilia | 52 progetti per 484 milioni rivoluzione digitale ed

La Sicilia ha presentato 52 progetti per un totale di 484 milioni di euro, puntando a un salto di qualità nell’innovazione tecnologica. La causa di questa iniziativa risiede nell’avviso Step, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che favorisce lo sviluppo di settori chiave come le tecnologie digitali, le biotecnologie e le energie rinnovabili. La regione mira a rafforzare la propria posizione nel panorama europeo dell’innovazione. Ora, l’attenzione si sposta sui prossimi step del processo.

