Questa diventerà la casa di tutti Bellotti inaugura la sede elettorale

19 gen 2026

Bellotti inaugura la nuova sede elettorale in Sambertolo 12, di fronte alla chiesa del Rosario di Comacchio. L’evento ha visto una partecipazione numerosa, con molti presenti all’interno e altri in piedi fuori dalla sala. L’inaugurazione sottolinea l’impegno del candidato nel consolidare i rapporti con la comunità locale, offrendo uno spazio di ascolto e confronto per tutti i cittadini.

Sambertolo 12, proprio di fronte alla chiesa del Rosario di Comacchio. La sala gremita, in tanti non sono riusciti ad entrare. Taglio del nastro, strette di mano, i capisaldi del programma, l’aria della festa l’altro giorno per il taglio del nastro della sede elettorale della coalizione che sostiene il candidato sindaco Samuele Bellotti. Tra i presenti, il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, l’onorevole Mauro Malaguti e il consigliere regionale Fausto Giannella. Numerosi i responsabili locali dei partiti della coalizione di centrodestra. Ma protagonisti alla fine sono stati i cittadini che hanno risposto compatti presente a quello che è, per il comune di Comacchio, il primo taglio del nastro di una sede elettorale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

