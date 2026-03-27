Dario Romano inaugura la propria sede elettorale | Più che un ufficio un laboratorio
Domani, sabato 28 marzo alle 18:30, il candidato sindaco del centrosinistra a Senigallia aprirà la sua sede elettorale in via Arsilli 69. L’evento vedrà la presenza di rappresentanti politici e cittadini, e l’inaugurazione sarà accompagnata da un breve intervento del candidato. La sede viene definita come un “laboratorio” più che un semplice ufficio.
SENIGALLIA – Domani, sabato 28 marzo alle 18,30 il candidato sindaco per il centrosinistra alle elezioni amministrative di Senigallia Dario Romano inaugurerà la sede elettorale di via Arsilli 69.Nelle intenzioni di Romano, si apprende, questo non sarà il classico e semplice ufficio elettorale, ma. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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