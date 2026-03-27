Dario Romano inaugura la propria sede elettorale | Più che un ufficio un laboratorio

Domani, sabato 28 marzo alle 18:30, il candidato sindaco del centrosinistra a Senigallia aprirà la sua sede elettorale in via Arsilli 69. L’evento vedrà la presenza di rappresentanti politici e cittadini, e l’inaugurazione sarà accompagnata da un breve intervento del candidato. La sede viene definita come un “laboratorio” più che un semplice ufficio.