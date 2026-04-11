Con l' auto contro un muretto | 65enne muore 24 ore dopo i soccorsi

Un 65enne è deceduto 24 ore dopo un incidente avvenuto a Tortoreto, quando la sua auto è uscita di strada e si è schiantata contro un muretto lungo la strada dei Settecolli. L'uomo, conosciuto come imbianchino nella zona, è stato soccorso immediatamente, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La vittima aveva 65 anni e la sua morte si è verificata nel pomeriggio successivo all'incidente.

Dramma a Tortoreto dove ha perso la vita Alfonso Ceci: un imbianchino di 65 anni molto conosciuto in zona, rimasto coinvolto in un incidente avvenuto giovedì lungo la strada dei Settecolli.L'uomo, come ricostruisce l'Ansa, stava percorrendo la panoramica strada collinare a bordo della sua Fiat. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Con l'auto contro un muretto: 65enne muore dopo i soccorsiDramma a Tortoreto dove ha perso la vita Alfonso Ceci: un imbianchino di 65 anni molto conosciuto in zona, rimasto coinvolto in un incidente avvenuto... Finisce nel fosso con l'auto: muore dopo 24 ore di agoniaSul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 con elicottero e ambulanza, i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri di Cervia... Temi più discussi: Finisce con l'auto contro un muretto, muore un 65enne a Tortoreto; ??L'auto sbanda e si schianta contro un muretto: grave un giovanissimo; Spaventoso incidente con l'auto per tre ragazzi, il mezzo si schianta contro un muretto. Intervento dei vigili del fuoco con le pinze idrauliche; Finisce contro il muretto di una casa, l'auto si ribalta: 60enne salva per miracolo. Con l'auto contro un muretto, morto un 65enne di TortoretoNon ce l'ha fatta Alfonso Ceci, imbianchino di 65 anni rimasto coinvolto nel drammatico incidente avvenuto ieri a Tortoreto, lungo la strada dei Settecolli. L'uomo è spirato all'ospedale Mazzini di Te ... rainews.it Spaventoso incidente con l'auto per tre ragazzi, il mezzo si schianta contro un muretto. Intervento dei vigli del fuoco con le pinze idraulicheVALLELAGHI. Spaventoso incidente in valle dei Laghi, un'auto è finito contro un muro. Intervento dei vigili del fuoco con le pinze idrauliche per liberare un ferito. Due i ragazzi portati all'ospedale ... ildolomiti.it Dal Centro Prove Quattroruote i consumi reali delle auto elettriche: ecco i modelli più efficienti in base ai nostri test - facebook.com facebook “L’auto è ripartita e ha investito Choco. Il nostro cagnolino è morto tra le mie braccia”. E ora si cercano i responsabili x.com