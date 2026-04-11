Con l' auto contro un muretto | 65enne muore dopo i soccorsi

Un incidente stradale si è verificato giovedì lungo la strada dei Settecolli a Tortoreto, coinvolgendo un'auto che si è schiantata contro un muretto. A seguito dell'impatto, un uomo di 65 anni, noto come imbianchino nella zona, è stato soccorso ma le ferite riportate sono risultate fatali. La vittima, molto conosciuta nel luogo, è deceduta poco dopo l'arrivo delle ambulanze. Le forze dell'ordine stanno accertando le cause dell'incidente.

Dramma a Tortoreto dove ha perso la vita Alfonso Ceci: un imbianchino di 65 anni molto conosciuto in zona, rimasto coinvolto in un incidente avvenuto giovedì lungo la strada dei Settecolli.L'uomo, come ricostruisce l'Ansa, stava percorrendo la panoramica strada collinare a bordo della sua Fiat. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Incidente nel pomeriggio: si schianta con l'auto contro un muretto. Un morto e un feritoIncidente mortale a Bisceglie, nel nord barese, nel primo pomeriggio di oggi - mercoledì 25 febbraio. Venturina: muore con l’auto finita fuori strada. Inutili i soccorsiVENTURINA – Un uomo di 76 anni, Massimo Sanvitale di Piombino, è morto stamattina, 31 marzo 2026 in un incidente stradale in via Aurelia a Venturina. Temi più discussi: Finisce con l'auto contro un muretto, muore un 65enne a Tortoreto; ??L'auto sbanda e si schianta contro un muretto: grave un giovanissimo; Finisce contro il muretto di una casa, l'auto si ribalta: 60enne salva per miracolo; Spaventoso incidente con l'auto per tre ragazzi, il mezzo si schianta contro un muretto. Intervento dei vigili del fuoco con le pinze idrauliche. Con l'auto contro un muretto, morto un 65enne di TortoretoNon ce l'ha fatta Alfonso Ceci, imbianchino di 65 anni rimasto coinvolto nel drammatico incidente avvenuto ieri a Tortoreto, lungo la strada dei Settecolli. L'uomo è spirato all'ospedale Mazzini di Te ... rainews.it Spaventoso incidente con l'auto per tre ragazzi, il mezzo si schianta contro un muretto. Intervento dei vigli del fuoco con le pinze idraulicheVALLELAGHI. Spaventoso incidente in valle dei Laghi, un'auto è finito contro un muro. Intervento dei vigili del fuoco con le pinze idrauliche per liberare un ferito. Due i ragazzi portati all'ospedale ... ildolomiti.it AUTO ESCE DI STRADA E SI SCHIANTA CONTRO UN CANCELLO: CONDUCENTE INCASTRATO TRA LE LAMIERE Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/incidente-mossa-auto-contro - facebook.com facebook Paco Ignacio Taibo II: “Si può vivere senza un frigorifero o un’auto, ma non senza utopia” x.com