Si appropria dell' identità di un' azienda per vendere macchinari inesistenti | 32enne denunciato

Da parmatoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 32 anni è stato denunciato dopo che i Carabinieri di San Pancrazio Parmense hanno portato a termine un’indagine. Durante le indagini, sono emerse prove che il soggetto si fosse appropriato dell’identità di un’azienda per vendere macchinari inesistenti. La denuncia è stata presentata sia alla Procura locale sia a quella distrettuale di Bologna. L’indagine ha richiesto un lavoro approfondito da parte delle forze dell’ordine.

Nei giorni scorsi, a compimento di una complessa e articolata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica e alla Procura Distrettuale di Bologna un 32enne italiano, residente fuori provincia. L'uomo è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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