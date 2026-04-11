Si appropria dell' identità di un' azienda per vendere macchinari inesistenti | 32enne denunciato

Un uomo di 32 anni è stato denunciato dopo che i Carabinieri di San Pancrazio Parmense hanno portato a termine un’indagine. Durante le indagini, sono emerse prove che il soggetto si fosse appropriato dell’identità di un’azienda per vendere macchinari inesistenti. La denuncia è stata presentata sia alla Procura locale sia a quella distrettuale di Bologna. L’indagine ha richiesto un lavoro approfondito da parte delle forze dell’ordine.

Nei giorni scorsi, a compimento di una complessa e articolata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica e alla Procura Distrettuale di Bologna un 32enne italiano, residente fuori provincia. L'uomo è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Si allontana dal lavoro per vendere abusivamente acqua: denunciato ad Agrigento Sversamenti illeciti degli scarti dell’allevamento: denunciato il titolare dell’azienda agricolaGestione illecita degli effluenti di allevamento: questo quanto scoperto nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo forestale di Priverno nella... Temi più discussi: Carlos lo Sciacallo, il terrorista che divenne mito; La copertina di un libro è opera dell’ingegno: il Tribunale di Milano fissa un principio storico; La burla di Roth, vittima del Mossad e degli antisemiti. Svolta in Regno Unito: arrivano le carte d'identità. E scoppiano le protesteUna vera e propria rivoluzione in Regno Unito che per la prima volta è a lavoro per introdurre le carte d'identità digitali: si trattsa di una novità assoluta fortemente voluta dal primo ministro ... ilgiornale.it Paul Ricœur: Identità fragili e rispetto dell’altroPubblichiamo ampi stralci di un discorso inedito in Italia del filosofo Paul Ricœur che appare con il titolo Una fragile identità e il rispetto dell’altro sul primo numero del 2026 di Vita e ... avvenire.it 'Mi piace . Mi piace la sua essenzialità. Il dono di aprirsi al “tantissimo” senza fronzoli, senza orpelli. Il suo dialogo costante con lo spazio bianco. Quel luogo di senso e sostanza che si appropria, si aggrappa, si dona a chi lo incontra. Uno spazio inter - facebook.com facebook 1. Pubblichi una notizia su #Fanpage. 2. Dopo 3 giorni viene rubata letteralmente, con tanto di virgolettato. 3. Nessuno ti cita nemmeno per scambio, anzi viene citato il giornale che se ne appropria. 4. Google News ti ghosta. 5. Evviva. #LuisSal #MuschioSelva x.com