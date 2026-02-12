Si allontana dal lavoro per vendere abusivamente acqua | denunciato ad Agrigento

Questa mattina ad Agrigento un uomo è stato denunciato per aver venduto acqua in modo abusivo. Mentre era di turno al lavoro, ha utilizzato un’auto con un serbatoio da 500 litri per vendere acqua senza autorizzazioni. La polizia lo ha scoperto e ha immediatamente fermato l’attività.

Vendeva abusivamente acqua, con un serbatoio di 500 litri collocato sull'auto. E lo faceva mentre era di turno al lavoro. A scoprire la truffa aggravata ai danni dello Stato, l'esercizio arbitrario di professione e l'utilizzo di acqua pubblica senza autorizzazione, commessi da un 59enne che è stato denunciato alla Procura, sono stati i carabinieri. I militari hanno accertato che l'uomo aveva collocato sulla sua auto un serbatoio in vetroresina della capacità di circa 500 litri, utilizzato per il trasporto dell'acqua destinata alla vendita abusiva. Tanto il serbatoio, quanto la macchina sono stati posti sotto sequestro.

