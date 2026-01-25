Aggredisce un uomo con un coltello in Borgo Stazione bloccato dagli agenti con il taser

Nella serata di sabato 24 gennaio 2026, in Borgo Stazione, un uomo in stato di alterazione ha tentato di aggredire un'altra persona con un coltello. Gli agenti intervenuti sono riusciti a bloccare il soggetto, utilizzando un taser per garantirne la sicurezza. L'episodio si è concluso senza feriti gravi, e le forze dell'ordine stanno approfondendo quanto accaduto.

L'episodio si è verificato nel corso della serata di ieri, sabato 24 gennaio 2026. Un episodio di violenza si è verificato in Borgo Stazione nella serata di sabato 24 gennaio 2026. Protagonista dell'accaduto un uomo di origini straniere che, in evidente stato di alterazione, si è diretto con fare minaccioso verso una seconda persona tentando di aggredirla fisicamente, anche con l'uso di un coltello, senza apparente motivo. Sul posto è intervenuta la Polizia di stato che ha provveduto a immobilizzare l'uomo mediante l'uso del taser in dotazione, bloccandolo a terra.

